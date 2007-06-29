О нас

Soha

Soha

Трек  ·  2007

Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes)

18 лайков

Soha

Исполнитель

Soha

Трек Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes)

#

Название

Альбом

1

Трек Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes)

Tourbillon (Serre-moi fort si tu m'aimes)

Soha

Tourbillon

2:50

Текст песни

Dime el amor, dime el cielo

Dis-moi la vie et comment vont les gens

Dime el sol, dime el verano

Dis-moi le monde et ses drôles d'habitants

Dis-moi le jour, le départ

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)
