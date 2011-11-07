Трек · 2011
Speed King (BBC Stuart Henry Noise At Nine Session)
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Good Golly, said little Miss Molly
When she was rockin' in the house of blue light
Tutti Frutti was oh so rooty
When she was rockin' to the east and west
Lucille was oh so real
Чтобы увидеть полный текст,
