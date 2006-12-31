О нас

Inger Jacobsen

Трек  ·  2006

Frøken Johansen og jeg (2006 Remastered Version)

Исполнитель

Frøken Johansen og jeg (2006 Remastered Version)

Inger Jacobsen

Diamanter

3:58

Информация о правообладателе: Parlophone Norway

Другие релизы артиста

Релиз Inger Jacobsen's beste
Inger Jacobsen's beste2017 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Refrenget 3
Refrenget 32016 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Refrenget 1
Refrenget 12016 · Альбом · Thore Skogman
Релиз Refrenget 4
Refrenget 42016 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Refrenget 2
Refrenget 22016 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Kom Sol, Kom Regn
Kom Sol, Kom Regn2014 · Сингл · Inger Jacobsen
Релиз Inger Jacobsen Vol.1 . 1941-1950
Inger Jacobsen Vol.1 . 1941-19502012 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Inger Jacobsen Vol.5. Svenske Innspillinger
Inger Jacobsen Vol.5. Svenske Innspillinger2012 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Inger Jacobsen Vol.3. 1955 - 1958
Inger Jacobsen Vol.3. 1955 - 19582012 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Inger Jacobsen Vol.2 . 1950 - 1955
Inger Jacobsen Vol.2 . 1950 - 19552012 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Inger Jacobsen Vol.4. 1958 - 1962
Inger Jacobsen Vol.4. 1958 - 19622012 · Альбом · Inger Jacobsen
Релиз Diamanter - Presang Til Mor
Diamanter - Presang Til Mor2007 · Альбом · Inger Jacobsen

Похожие артисты

Артист

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож