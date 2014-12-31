Трек · 2014
Andalouse
Текст песни
Tu viens le soir, danser sur des airs de guitares,
Et puis tu bouges, tes cheveux noirs tes lèvres rouges.
Tu te balances, le reste n'a pas d'importance,
Comme un soleil tu me brûles et me réveille.
Tu as dans les yeux, le sud et le feu.
