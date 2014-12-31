О нас

Kendji Girac

Kendji Girac

Трек  ·  2014

Andalouse

Kendji Girac

Kendji Girac

Трек Andalouse

Трек Andalouse

Andalouse

Kendji Girac

Andalouse

2:47

Текст песни

Tu viens le soir, danser sur des airs de guitares,

Et puis tu bouges, tes cheveux noirs tes lèvres rouges.

Tu te balances, le reste n'a pas d'importance,

Comme un soleil tu me brûles et me réveille.

Tu as dans les yeux, le sud et le feu.

Информация о правообладателе: SBA Production
