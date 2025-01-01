Трек · 1995
What Keeps Mankind Alive?
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
You gentlemen who think you have a mission
To purge us of the seven deadly sins
Should first sort out the basic food position
Then start your preaching, that's where it begins
