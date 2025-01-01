Трек · 1995
Don Juan
18 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
The man who's escorting Don Juan to his bride
Knows he is courting an impudent pride
Think of his jealousy, oh where will he hide?
The man who's escorting Don Juan to his bride
The man who will cover for Don Juan's old soothsayer
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Wembley 19912025 · Альбом · Pet Shop Boys
Queen Of Ice (Pet Shop Boys Remix)2022 · Сингл · Pet Shop Boys
Discovery (Live in Rio 1994) [2021 Remaster]2021 · Альбом · Pet Shop Boys
Yes: Further Listening 2008 - 2010 (2018 Remaster)2017 · Альбом · Pet Shop Boys
Elysium: Further Listening 2011 - 2012 (2017 Remaster)2017 · Альбом · Pet Shop Boys
Vocal (Demo)2017 · Сингл · Pet Shop Boys
The Loving Kind (Monitor Mix)2017 · Сингл · Pet Shop Boys
Nightlife: Further Listening 1996 - 2000 (2017 Remaster)2017 · Альбом · Pet Shop Boys
Fundamental: Further Listening 2005 - 2007 (2017 Remaster)2017 · Альбом · Pet Shop Boys
Release: Further Listening 2001 - 2004 (2017 Remaster)2017 · Альбом · Pet Shop Boys
One-Way Street (Demo)2017 · Сингл · Pet Shop Boys
For All of Us (2017 Remaster)2017 · Сингл · Pet Shop Boys