MC Hammer

MC Hammer

Трек  ·  2010

U Can't Touch This

138 лайков

MC Hammer

Исполнитель

MC Hammer

Трек U Can't Touch This

#

Название

Альбом

1

Трек U Can't Touch This

U Can't Touch This

MC Hammer

Housework Hits

3:46

Текст песни

You can't touch this

You can't touch this

You can't touch this

You can't touch this

My, my, my, my

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
