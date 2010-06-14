О нас

The Shapeshifters

The Shapeshifters

Трек  ·  2010

Lola's Theme (Radio Edit)

174 лайка

The Shapeshifters

Исполнитель

The Shapeshifters

Трек Lola's Theme (Radio Edit)

#

Название

Альбом

1

Трек Lola's Theme (Radio Edit)

Lola's Theme (Radio Edit)

The Shapeshifters

Housework Hits

3:24

Текст песни

Oooooh yeah

Looking back,

I know I was walking around in disguise,

In disguise,

I was just as lost and I needed a guide,

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
