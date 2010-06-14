Трек · 2010
You Got The Love (feat. Candi Staton) [New Voyager Radio Edit]
Информация о правообладателе: Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
Sometimes I feel like
Throwing my hands up in the air
I know I can count on you
Sometimes I feel like saying
Lord I just don't care
