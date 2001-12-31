Трек · 2001
Femme d'aujourd'hui
Информация о правообладателе: ℗ 2001 Réédition (sauf 1 & 17 (P) 2001) Parlophone Music France sauf 8 & 15 (P) 1991 Ed. Mas Music
Текст песни
Femme sous le drapeau de ses rêves,
Crie son nom, retire ses chaînes,
Femme qui se soutient différente,
Que d'espoir sur la balance,
Tu étouffes dans l'île de tes faiblesses,
