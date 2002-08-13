О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 2002 Parlophone Records Limited

Другие релизы артиста

Релиз Bruch/Brahms: Violin Concertos
Bruch/Brahms: Violin Concertos2009 · Альбом · Sarah Chang
Релиз Vivaldi: The Four Seasons.
Vivaldi: The Four Seasons.2007 · Альбом · Sarah Chang
Релиз Vivaldi: The Four Seasons & Violin Concerto Op. 12 No. 1, RV 317
Vivaldi: The Four Seasons & Violin Concerto Op. 12 No. 1, RV 3172007 · Альбом · Sarah Chang
Релиз Dvořák: Violin Concerto, Op. 53 & Piano Quintet, Op. 81
Dvořák: Violin Concerto, Op. 53 & Piano Quintet, Op. 812003 · Альбом · Sarah Chang
Релиз Vaughan Williams: On Wenlock Edge, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, Norfolk Rhapsody No. 1, The Lark Ascending & In the Fen Country
Vaughan Williams: On Wenlock Edge, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, Norfolk Rhapsody No. 1, The Lark Ascending & In the Fen Country2003 · Альбом · Ian Bostridge
Релиз Dvořák: String Sextet, Op. 48 - Tchaikovsky: Souvenir de Florence
Dvořák: String Sextet, Op. 48 - Tchaikovsky: Souvenir de Florence2002 · Альбом · Sarah Chang
Релиз Fire & Ice: Popular Works for Violin and Orchestra
Fire & Ice: Popular Works for Violin and Orchestra2001 · Альбом · Sarah Chang
Релиз Strauss: Violin Concerto
Strauss: Violin Concerto2000 · Альбом · Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Релиз Sibelius & Mendelssohn: Violin Concertos
Sibelius & Mendelssohn: Violin Concertos1998 · Альбом · Mariss Jansons
Релиз Simply Sarah
Simply Sarah1997 · Сингл · Sarah Chang
Релиз Vieuxtemps/Lalo Violin Concertos
Vieuxtemps/Lalo Violin Concertos1996 · Альбом · Philharmonia Orchestra
Релиз Vaughan Williams: Symphony No. 5, Norfolk Rhapsody No. 1 & The Lark Ascending
Vaughan Williams: Symphony No. 5, Norfolk Rhapsody No. 1 & The Lark Ascending1995 · Альбом · Bernard Haitink

Похожие артисты

Sarah Chang
Артист

Sarah Chang

Mozart Festival Orchestra
Артист

Mozart Festival Orchestra

London Philharmonic Orchestra
Артист

London Philharmonic Orchestra

Konzerthaus Kammerorchester Berlin
Артист

Konzerthaus Kammerorchester Berlin

André de Ridder
Артист

André de Ridder

Raphael Alpermann
Артист

Raphael Alpermann

Sir Neville Marriner
Артист

Sir Neville Marriner

The Academy of St. Martin in the Fields
Артист

The Academy of St. Martin in the Fields

Willi Boskovsky
Артист

Willi Boskovsky

Janine Jansen
Артист

Janine Jansen

Wiener Mozart Ensemble
Артист

Wiener Mozart Ensemble

Cappella Gedanensis
Артист

Cappella Gedanensis

Barry Wordsworth
Артист

Barry Wordsworth