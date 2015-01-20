Информация о правообладателе: 1st & 15th/Atlantic
Lupe Fiasco
,
Billy Blue
,
Buk
и
ещё 4
Трек · 2015
Chopper (feat. Billy Blue, Buk of Psychodrama, Trouble, Trae Tha Truth, Fam Lay & Glasses Malone)
Другие релизы артиста
Samurai DX2025 · Альбом · Lupe Fiasco
SOS2025 · Сингл · Lupe Fiasco
Samurai + Palaces2025 · Сингл · Lupe Fiasco
Pound for Pound / Everything You Fear2024 · Сингл · Lupe Fiasco
Samurai2024 · Альбом · Lupe Fiasco
Cake2024 · Сингл · Lupe Fiasco
Samurai2024 · Сингл · Lupe Fiasco
Lupe2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Delicadeza2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Destroy Empire2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Until The Drum Speaks EP2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Generosa2023 · Сингл · Lupe Fiasco