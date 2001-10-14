Une impression (feat. Shurik'N)

#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
C'est juste une impression, voici la vérité
C'est juste une impression, elle crève les yeux
C'est juste une impression, comme ça ouais
C'est juste une impression
Et vois la tempête qui s'annonce dans ton ghetto blaster
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
NOUT2023 · Альбом · Akhenaton
Opération Sultan2023 · Сингл · Roberta Roman
Latin Quarter, Pt. 22022 · Альбом · Nicholas Craven
Mon texte le savon, Part. 52022 · Альбом · Akhenaton
Morts sous la même étoile2022 · Сингл · Seth Gueko
Latin Quarter, Pt. 12022 · Альбом · Nicholas Craven
Soroche2022 · Альбом · Akhenaton
Best of Selected Records 20212022 · Альбом · Korben Nice
Apna Boy2021 · Альбом · Akhenaton
Sueños Inducidos2021 · Альбом · Akhenaton
The Whole in My Heart, Pt. 32021 · Альбом · Akhenaton
Rétroviseur2021 · Альбом · Akhenaton