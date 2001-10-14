О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Akhenaton

Akhenaton

,

Shurik'N

Трек  ·  2001

Une impression (feat. Shurik'N)

Контент 18+

1 лайк

Akhenaton

Исполнитель

Akhenaton

Трек Une impression (feat. Shurik'N)

#

Название

Альбом

1

Трек Une impression (feat. Shurik'N)

Une impression (feat. Shurik'N)

Akhenaton

,

Shurik'N

Sol Invictus

3:35

Текст песни

C'est juste une impression, voici la vérité

C'est juste une impression, elle crève les yeux

C'est juste une impression, comme ça ouais

C'est juste une impression

Et vois la tempête qui s'annonce dans ton ghetto blaster

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз NOUT
NOUT2023 · Альбом · Akhenaton
Релиз Opération Sultan
Opération Sultan2023 · Сингл · Roberta Roman
Релиз Latin Quarter, Pt. 2
Latin Quarter, Pt. 22022 · Альбом · Nicholas Craven
Релиз Mon texte le savon, Part. 5
Mon texte le savon, Part. 52022 · Альбом · Akhenaton
Релиз Morts sous la même étoile
Morts sous la même étoile2022 · Сингл · Seth Gueko
Релиз Latin Quarter, Pt. 1
Latin Quarter, Pt. 12022 · Альбом · Nicholas Craven
Релиз Soroche
Soroche2022 · Альбом · Akhenaton
Релиз Best of Selected Records 2021
Best of Selected Records 20212022 · Альбом · Korben Nice
Релиз Apna Boy
Apna Boy2021 · Альбом · Akhenaton
Релиз Sueños Inducidos
Sueños Inducidos2021 · Альбом · Akhenaton
Релиз The Whole in My Heart, Pt. 3
The Whole in My Heart, Pt. 32021 · Альбом · Akhenaton
Релиз Rétroviseur
Rétroviseur2021 · Альбом · Akhenaton

Похожие артисты

Akhenaton
Артист

Akhenaton

Cappadonna
Артист

Cappadonna

Canibus
Артист

Canibus

GZA/Genius
Артист

GZA/Genius

U-God
Артист

U-God

Killah Priest
Артист

Killah Priest

Kool G Rap
Артист

Kool G Rap

Onyx
Артист

Onyx

Ghostface Killah
Артист

Ghostface Killah

The Beatnuts
Артист

The Beatnuts

Mase
Артист

Mase

Eamon
Артист

Eamon

Ol’ Dirty Bastard
Артист

Ol’ Dirty Bastard