Трек · 2010
Manhattan-Kaboul
5 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Couci-Couça licence exclusive Parlophone / Warner Music France a Warner Music Group Company
Текст песни
Petit Portoricain, bien intégré, quasiment New Yorkais
Dans mon building tout de verre et d'acier
Je prend mon job, un rail de coke, un café
Petite fille Afghane, de l'autre côté de la Terre
Jamais entendu parler de Manhattan
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Blusa do Flamengo2024 · Сингл · Renaud
Je partirai2023 · Сингл · Renaud
Maintenant2023 · Сингл · Renaud
Vivant2023 · Сингл · Renaud
Frissons2023 · Сингл · Renaud
Sésame2023 · Сингл · Renaud
Tumpie2023 · Сингл · Renaud
Le regard des autres2023 · Сингл · Renaud
Les fous du roi2023 · Сингл · Renaud
Auf die Plätze2023 · Сингл · Renaud
Grains de sable2023 · Сингл · Renaud
A priori ou à postériori2023 · Сингл · Renaud