Трек · 2010
Mistral gagnant
Контент 18+
9 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Couci-Couça licence exclusive Parlophone / Warner Music France a Warner Music Group Company
Текст песни
À m'asseoir sur un banc, cinq minutes, avec toi
Et regarder les gens, tant qu'y en a
Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra
En serrant dans ma main tes petits doigts
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Blusa do Flamengo2024 · Сингл · Renaud
Je partirai2023 · Сингл · Renaud
Maintenant2023 · Сингл · Renaud
Vivant2023 · Сингл · Renaud
Frissons2023 · Сингл · Renaud
Sésame2023 · Сингл · Renaud
Tumpie2023 · Сингл · Renaud
Le regard des autres2023 · Сингл · Renaud
Les fous du roi2023 · Сингл · Renaud
Auf die Plätze2023 · Сингл · Renaud
Grains de sable2023 · Сингл · Renaud
A priori ou à postériori2023 · Сингл · Renaud