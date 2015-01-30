О нас

Andy Shauf

Andy Shauf

Трек  ·  2015

My Dear Helen

1 лайк

Andy Shauf

Исполнитель

Andy Shauf

Трек My Dear Helen

#

Название

Альбом

1

Трек My Dear Helen

My Dear Helen

Andy Shauf

The Bearer of Bad News

5:30

Текст песни

My dear Helen it's been a while since we've talked.

Charlie and I haven't been up to a whole lot.

He's slowing down a little and my knee's acting up,

Yeah we're quite a pair of geezers moving slower than molasses.

You'd be laughing if you saw us, you always loved to tease.

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Tender Loving Empire
