Трек · 2015
Jesus, She's A Good Girl
Контент 18+
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Tender Loving Empire
Текст песни
And so it seems
I will see you once again, in my dreams
Its sort of strange
You only haunt me when I'm trying
To leave you behind
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
22025 · Альбом · Andy Shauf
Deadhead2025 · Сингл · Andy Shauf
Listen2me2025 · Сингл · Andy Shauf
Satan / Jacob Rose2022 · Сингл · Andy Shauf
Wilds2021 · Альбом · Andy Shauf
Spanish On The Beach2021 · Сингл · Andy Shauf
You Slipped Away2020 · Сингл · Andy Shauf
Judy / Jeremy's Wedding2020 · Сингл · Andy Shauf
The Neon Skyline2020 · Альбом · Andy Shauf
The Party2016 · Альбом · Andy Shauf
The Party2016 · Альбом · Andy Shauf
Jenny Come Home2015 · Сингл · Andy Shauf