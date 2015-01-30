Трек · 2015
Jerry Was A Clerk
Информация о правообладателе: Tender Loving Empire
Текст песни
Me and a couple friends, we had a big idea
About getting money and getting out of here.
We were wide-eyed dreamers of wealth.
We were getting tired of killing time
Filling up our heads with cheap wine.
