Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Sir Charles Groves

Sir Charles Groves

Трек  ·  2010

English Dances - Set II Op. 33 (1998 Remastered Version): 5. Allegro non troppo

Sir Charles Groves

Исполнитель

Sir Charles Groves

Трек English Dances - Set II Op. 33 (1998 Remastered Version): 5. Allegro non troppo

#

Название

Альбом

1

Трек English Dances - Set II Op. 33 (1998 Remastered Version): 5. Allegro non troppo

English Dances - Set II Op. 33 (1998 Remastered Version): 5. Allegro non troppo

Sir Charles Groves

The Best of British

3:09

Информация о правообладателе: The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Holst: The Perfect Fool, Op. 39, H. 150
Holst: The Perfect Fool, Op. 39, H. 1502021 · Альбом · Gustav Holst
Релиз Havergal Brian: In Memoriam & Gothic Symphony Part One
Havergal Brian: In Memoriam & Gothic Symphony Part One2021 · Альбом · Sir Charles Groves
Релиз Tchaikovsky, The Essential Collection
Tchaikovsky, The Essential Collection2015 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Coates: Violin Concerto in D major / Moeran: Violin Concerto
Coates: Violin Concerto in D major / Moeran: Violin Concerto2013 · Альбом · Various Artists
Релиз Celebrating 50 Years Devoted to British Music, Set 2: Gordon Jacob to William Wordsworth
Celebrating 50 Years Devoted to British Music, Set 2: Gordon Jacob to William Wordsworth2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Sir Charles' Precious Music Box II
Sir Charles' Precious Music Box II2009 · Альбом · Sir Charles Groves
Релиз Williamson: Overture 'Santiago de Espada'- Elevamini, Symphony No. 1 - Sinfonia Concertante - Piano Sonata No. 2
Williamson: Overture 'Santiago de Espada'- Elevamini, Symphony No. 1 - Sinfonia Concertante - Piano Sonata No. 22007 · Альбом · Various Artists
Релиз Delius Koanga . The Song of the High Hills
Delius Koanga . The Song of the High Hills2003 · Альбом · Sir Charles Groves
Релиз Haydn: Symphony No.92 'Oxford' / Symphony No.104 'London'
Haydn: Symphony No.92 'Oxford' / Symphony No.104 'London'2000 · Альбом · Joseph Haydn
Релиз The Heart Of The Symphony
The Heart Of The Symphony2000 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Walton: Spitfire Prelude & Fugue etc
Walton: Spitfire Prelude & Fugue etc1999 · Альбом · Sir Charles Groves
Релиз Finzi: Clarinet Concerto; 5 Bagatelles / Stanford: Clarinet Concerto; 3 Intermezzi
Finzi: Clarinet Concerto; 5 Bagatelles / Stanford: Clarinet Concerto; 3 Intermezzi1992 · Сингл · Emma Johnson

