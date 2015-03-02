The Matrimony (feat. Usher)

#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: MMG/Atlantic
Текст песни
Getting engaged is like getting, uh, it's the first hill of the roller coaster
And you hear those clickers, the loud sound
This really violent, metal 'chunka-chunka-chunka' and you go
What, what's going on here, You know?
Boy this thing is really, really goes high! Hahaha
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Damage Control (feat. Wale & Pusha T)2025 · Сингл · Pusha T
Where To Start2025 · Сингл · Wale
When I Get Home (feat. Wale)2025 · Сингл · Wale
Blanco2025 · Сингл · Wale
Memórias Afogadas2024 · Альбом · Wale
You Never Visit Me (feat. Wale & Enny)2023 · Сингл · Masego
Max Julien2023 · Сингл · Wale
Arte Facial2023 · Альбом · Wale
Smoke, Drink, Break Up (feat. Wale)2022 · Сингл · Nelccia
Veron2022 · Альбом · Wale
Bird Calling2022 · Сингл · Damon Albarn
Bird Calling2022 · Сингл · Mark Ronson