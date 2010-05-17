In The Summertime (feat. Rayvon)

#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2010 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
It's a summer time affair, Shaggy ha! Rayvon
Sun and fun in the Atmosphere, oh yes
In the summertime when the weather is high
And you could stretch right up and touch the sky
Now when the weather is fine
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Til A Mawnin (feat. Sting)2025 · Сингл · Sting
Rebellion2025 · Сингл · Shaggy
Rebellion2025 · Сингл · R3hab
Loving You2024 · Сингл · Joss Stone
DANGEROUS RIDDUM (feat. Shaggy)2024 · Сингл · Shaggy
Be With U EP2023 · Сингл · Shaggy
DAYS & NIGHTS2023 · Сингл · Shaggy
Legendary2022 · Сингл · Shaggy
Millonario2022 · Сингл · Shaggy
Podemos2022 · Сингл · Shaggy
Culo Mami2022 · Сингл · Verde Malda
Party Up2022 · Сингл · Shaggy