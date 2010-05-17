О нас

Shaggy

Shaggy

,

Rayvon

Трек  ·  2010

In The Summertime (feat. Rayvon)

9 лайков

Shaggy

Исполнитель

Shaggy

Трек In The Summertime (feat. Rayvon)

#

Название

Альбом

1

Трек In The Summertime (feat. Rayvon)

In The Summertime (feat. Rayvon)

Shaggy

,

Rayvon

Sunshine Reggae Hits

3:46

Текст песни

It's a summer time affair, Shaggy ha! Rayvon

Sun and fun in the Atmosphere, oh yes

In the summertime when the weather is high

And you could stretch right up and touch the sky

Now when the weather is fine

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2010 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
