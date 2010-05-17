Трек · 2010
Can't Help Falling In Love (2009 Remastered Version)
105 лайков
Информация о правообладателе: ℗ 2010 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
Wise men say,
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Wise men say,
Only fools rush in
