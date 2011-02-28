Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone/Warner Music France a Warner Music Group Company
Mady Mesplé -
Gabriel Tacchino
, Gabriel Tacchino
Трек · 2011
Fiançailles pour rire, FP 101: No. 3, Il vole
Другие релизы артиста
Best Collection Eric Satie - Music for Piano2020 · Альбом · Aldo Ciccolini
Poulenc: Piano Melodies2017 · Альбом · Gabriel Tacchino
Mozart: Sonates pour piano Nos. 8, 11, 16 & 18 (Stereo Version)2015 · Альбом · Gabriel Tacchino
Beethoven: Concerto pour piano No. 3 (Mono Version)2015 · Сингл · Gabriel Tacchino
Rachmaninoff: Concerto pour piano No. 2 (Mono Version)2015 · Сингл · Gabriel Tacchino
Chopin: 5 Pièces pour piano (Mono Version)2015 · Сингл · Gabriel Tacchino
Mozart: 4 Sonates pour piano célèbres (Mono Version)2015 · Альбом · Gabriel Tacchino
Rachmaninoff: Concerto pour piano No. 2 (Mono Version)2015 · Сингл · Gabriel Tacchino
Discover Saint-Saens2014 · Альбом · Gabriel Tacchino
The Saint-Saens Playlist2014 · Альбом · Camille Saint-Saëns
Récital (Mono Version)2014 · Альбом · Gabriel Tacchino
Rachmaninoff: Concerto pour piano No. 2, Op. 18 (Stereo Version)2014 · Сингл · Gabriel Tacchino