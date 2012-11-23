О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: ℗ 2012 Parlophone Music Sweden A Warner Music Group Company
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Franck: Symphony in D Minor – Fauré: Pelléas et Mélisande
Franck: Symphony in D Minor – Fauré: Pelléas et Mélisande2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Fauré: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 80: III. Sicilienne. Allegretto molto moderato
Fauré: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 80: III. Sicilienne. Allegretto molto moderato2024 · Сингл · Gabriel Fauré
Релиз 3 Pieces for Cello and Piano: Piece for Cello and Piano No. 1 in E-Flat Minor
3 Pieces for Cello and Piano: Piece for Cello and Piano No. 1 in E-Flat Minor2024 · Сингл · Daniel Barenboim
Релиз Pinchas Zukerman, violin ● Daniel Barenboim, piano: Beethoven ● Schubert
Pinchas Zukerman, violin ● Daniel Barenboim, piano: Beethoven ● Schubert2023 · Сингл · פנחס צוקרמן
Релиз Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos
Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos2023 · Альбом · Arthur Rubinstein
Релиз Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 'Pathétique' - Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27, No. 2, 'Moonlight' - Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 'Appassionata'
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 'Pathétique' - Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27, No. 2, 'Moonlight' - Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 'Appassionata'2022 · Сингл · Daniel Barenboim
Релиз Schumann: The Symphonies
Schumann: The Symphonies2022 · Альбом · Robert Schumann
Релиз Debussy; Stephan; Lutosławski
Debussy; Stephan; Lutosławski2022 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Chopin: Nocturnes, Op. 15: No. 2 in F Sharp Major. Larghetto
Chopin: Nocturnes, Op. 15: No. 2 in F Sharp Major. Larghetto2022 · Сингл · Daniel Barenboim
Релиз Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 2022
Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 20222022 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 2022
Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 20222022 · Альбом · Daniel Barenboim
Релиз Daniel Barenboim Plays Mozart
Daniel Barenboim Plays Mozart2021 · Альбом · Daniel Barenboim

Похожие артисты

Daniel Barenboim
Артист

Daniel Barenboim

Михаил Васильевич Плетнев
Артист

Михаил Васильевич Плетнев

Maurizio Pollini
Артист

Maurizio Pollini

Edvard Grieg
Артист

Edvard Grieg

Antonín Dvořák
Артист

Antonín Dvořák

Claudio Abbado
Артист

Claudio Abbado

Carmen Piazzini
Артист

Carmen Piazzini

Inger Sodergren
Артист

Inger Sodergren

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Артист

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Мстислав Ростропович
Артист

Мстислав Ростропович

Herbert von Karajan
Артист

Herbert von Karajan

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge

Владимир Давидович Ашкенази
Артист

Владимир Давидович Ашкенази