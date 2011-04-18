Трек · 2011
Solid (Special Club Mix)
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
And for love's sake, each mistake
Ah, you forgave
And soon both of us learned to trust
Not run away, it was no time to play
We build it up and build it up and build it up
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
High-Rise2011 · Альбом · Ashford & Simpson
Solid As Barack2009 · Сингл · Ashford & Simpson
Hits, Remixes and Rarities: The Warner Brothers Years2008 · Альбом · Ashford & Simpson
The Best Of Ashford And Simpson1993 · Альбом · Ashford & Simpson
Love Or Physical1989 · Альбом · Ashford & Simpson
Real Love1986 · Альбом · Ashford & Simpson
Solid1984 · Альбом · Ashford & Simpson
Solid1984 · Альбом · Ashford & Simpson
High-Rise1983 · Альбом · Ashford & Simpson
Street Opera1982 · Альбом · Ashford & Simpson