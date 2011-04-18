О нас

Ashford & Simpson

Ashford & Simpson

Трек  ·  2011

Solid (Special Club Mix)

1 лайк

Ashford & Simpson

Исполнитель

Ashford & Simpson

Трек Solid (Special Club Mix)

#

Название

Альбом

1

Трек Solid (Special Club Mix)

Solid (Special Club Mix)

Ashford & Simpson

Massive Hits! - 80s Remix

6:12

Текст песни

And for love's sake, each mistake

Ah, you forgave

And soon both of us learned to trust

Not run away, it was no time to play

We build it up and build it up and build it up

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK
Другие релизы артиста

Релиз High-Rise
High-Rise2011 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз Solid As Barack
Solid As Barack2009 · Сингл · Ashford & Simpson
Релиз Hits, Remixes and Rarities: The Warner Brothers Years
Hits, Remixes and Rarities: The Warner Brothers Years2008 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз The Best Of Ashford And Simpson
The Best Of Ashford And Simpson1993 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз Love Or Physical
Love Or Physical1989 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз Real Love
Real Love1986 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз Solid
Solid1984 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз Solid
Solid1984 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз High-Rise
High-Rise1983 · Альбом · Ashford & Simpson
Релиз Street Opera
Street Opera1982 · Альбом · Ashford & Simpson

Похожие артисты

Ashford & Simpson
Артист

Ashford & Simpson

Dusty Springfield
Артист

Dusty Springfield

Chaka Khan
Артист

Chaka Khan

The Temptations
Артист

The Temptations

Sister Sledge
Артист

Sister Sledge

Joss Stone
Артист

Joss Stone

Curtis Mayfield
Артист

Curtis Mayfield

Candi Staton
Артист

Candi Staton

Smokey Robinson
Артист

Smokey Robinson

Teddy Pendergrass
Артист

Teddy Pendergrass

Commodores
Артист

Commodores

Brothers Johnson
Артист

Brothers Johnson

Harold Melvin & The Blue Notes
Артист

Harold Melvin & The Blue Notes