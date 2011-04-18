О нас

Loose Ends

Loose Ends

Трек  ·  2011

Hangin' On A String (Original 12" Mix)

Loose Ends

Исполнитель

Loose Ends

Трек Hangin' On A String (Original 12" Mix)

#

Название

Альбом

1

Трек Hangin' On A String (Original 12" Mix)

Hangin' On A String (Original 12" Mix)

Loose Ends

Massive Hits! - 80s Remix

5:58

Текст песни

I've waited, oh, so long

For you to come to me

What did I do wrong

It's all a mystery to me

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK

