Трек · 2011
Hangin' On A String (Original 12" Mix)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
I've waited, oh, so long
For you to come to me
What did I do wrong
It's all a mystery to me
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Yearn2022 · Сингл · Loose Ends
Tell God You Were Framed2021 · Альбом · Loose Ends
Drainage2021 · Сингл · Loose Ends
Last Call for Moderation2021 · Сингл · Loose Ends
Gonna Make You Mine / Forever More (Reprise)2021 · Альбом · Loose Ends
Love in Heartache2021 · Сингл · Loose Ends
Still Roaring / REDERA2020 · Сингл · Not Secured
DarkBright2020 · Альбом · Not Secured
BrightDark2019 · Альбом · Not Secured
ssixth2019 · Сингл · Not Secured
Odd eye2019 · Сингл · Not Secured
Loud Asymmetry2017 · Сингл · Not Secured