Трек · 2011
Ghost Town (Extended Version)
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
This town is coming like a ghost town
All the clubs have been closed down
This place is coming like a ghost town
Bands won't play no more
Too much fighting on the dance floor
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Protest Songs 1924 – 20122021 · Альбом · The Specials
Get Up, Stand Up2021 · Сингл · The Specials
Get Up, Stand Up2021 · Сингл · The Specials
Freedom Highway / Everybody Knows2021 · Сингл · The Specials
Encore2019 · Альбом · The Specials
10 Commandments2019 · Сингл · The Specials
Embarrassed By You2019 · Сингл · The Specials
Vote For Me2018 · Сингл · The Specials
Guilty 'Til Proved Innocent!2018 · Альбом · The Specials
Party Foul2018 · Сингл · The Specials
Dimensional Transformations2017 · Альбом · The Specials
Pugs Are Not Drugs2012 · Сингл · The Specials