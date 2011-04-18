Трек · 2011
Some Guys Have All The Luck (Extended Version)
1 лайк
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Lonely, so lonely in your love
Oh so lonely, I'm saying
Alone in a crowd
On a bus after work
I'm day-dreaming
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Want Her Love2022 · Сингл · Maxi Priest
Holiday (Drum N' Bass Remix)2022 · Сингл · Maxi Priest
Shawty2022 · Сингл · Maxi Priest
None a Jah Children (King Kietu DNB Remix)2022 · Сингл · Maxi Priest
None A Jah Children (Dubstep Mix)2022 · Сингл · Maxi Priest
None a Jah Children (Dub Mix)2022 · Сингл · Maxi Priest
None A Jah Children (Filomuzik Remix)2021 · Сингл · Maxi Priest
Babylone s'effondre2021 · Альбом · Paul Cargnello
Leave The Door Open (Cover Version)2021 · Сингл · Maxi Priest
Fight For Love2021 · Альбом · Maxi Priest
Looking For Love2020 · Сингл · Maxi Priest
United State of Mind2020 · Альбом · Maxi Priest