О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Maxi Priest

Maxi Priest

Трек  ·  2011

Some Guys Have All The Luck (Extended Version)

1 лайк

Maxi Priest

Исполнитель

Maxi Priest

Трек Some Guys Have All The Luck (Extended Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Some Guys Have All The Luck (Extended Version)

Some Guys Have All The Luck (Extended Version)

Maxi Priest

Massive Hits! - 80s Remix

5:38

Текст песни

Lonely, so lonely in your love

Oh so lonely, I'm saying

Alone in a crowd

On a bus after work

I'm day-dreaming

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Want Her Love
Want Her Love2022 · Сингл · Maxi Priest
Релиз Holiday (Drum N' Bass Remix)
Holiday (Drum N' Bass Remix)2022 · Сингл · Maxi Priest
Релиз Shawty
Shawty2022 · Сингл · Maxi Priest
Релиз None a Jah Children (King Kietu DNB Remix)
None a Jah Children (King Kietu DNB Remix)2022 · Сингл · Maxi Priest
Релиз None A Jah Children (Dubstep Mix)
None A Jah Children (Dubstep Mix)2022 · Сингл · Maxi Priest
Релиз None a Jah Children (Dub Mix)
None a Jah Children (Dub Mix)2022 · Сингл · Maxi Priest
Релиз None A Jah Children (Filomuzik Remix)
None A Jah Children (Filomuzik Remix)2021 · Сингл · Maxi Priest
Релиз Babylone s'effondre
Babylone s'effondre2021 · Альбом · Paul Cargnello
Релиз Leave The Door Open (Cover Version)
Leave The Door Open (Cover Version)2021 · Сингл · Maxi Priest
Релиз Fight For Love
Fight For Love2021 · Альбом · Maxi Priest
Релиз Looking For Love
Looking For Love2020 · Сингл · Maxi Priest
Релиз United State of Mind
United State of Mind2020 · Альбом · Maxi Priest

Похожие артисты

Maxi Priest
Артист

Maxi Priest

Tears For Fears
Артист

Tears For Fears

Simply Red
Артист

Simply Red

Wham!
Артист

Wham!

Mousse T.
Артист

Mousse T.

Spandau Ballet
Артист

Spandau Ballet

Texas
Артист

Texas

Dusty Springfield
Артист

Dusty Springfield

Prince
Артист

Prince

Lisa Stansfield
Артист

Lisa Stansfield

Chaka Khan
Артист

Chaka Khan

Michael Sembello
Артист

Michael Sembello

M People
Артист

M People