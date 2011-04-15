О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Fleetwood Mac

Fleetwood Mac

Трек  ·  2011

Black Magic Woman (2018 Remaster)

20 лайков

Fleetwood Mac

Исполнитель

Fleetwood Mac

Трек Black Magic Woman (2018 Remaster)

#

Название

Альбом

1

Трек Black Magic Woman (2018 Remaster)

Black Magic Woman (2018 Remaster)

Fleetwood Mac

Massive Hits! - Sixties

2:55

Текст песни

I got a black magic woman

I got a black magic woman

Yes, I got a black magic woman

Got me so blind I can't see

But she's a black magic woman

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Tokyo 1977
Tokyo 19772025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Live On Air
Live On Air2025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Wallingford, CT 1975
Wallingford, CT 19752025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Seattle 1970
Seattle 19702025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Fresno, California 1987
Fresno, California 19872025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Amsterdam 1969
Amsterdam 19692025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Seattle 1972
Seattle 19722025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз London 1970
London 19702025 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Inglewood, California 1982
Inglewood, California 19822024 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Las Vegas 1977
Las Vegas 19772024 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Passaic, New Jersey 1975
Passaic, New Jersey 19752024 · Альбом · Fleetwood Mac
Релиз Fireflies / One More Night (Demos)
Fireflies / One More Night (Demos)2021 · Сингл · Fleetwood Mac

Похожие артисты

Fleetwood Mac
Артист

Fleetwood Mac

Prince & The Revolution
Артист

Prince & The Revolution

David Bowie
Артист

David Bowie

Toto
Артист

Toto

The Mamas & The Papas
Артист

The Mamas & The Papas

Bob Dylan
Артист

Bob Dylan

America
Артист

America

The Beatles
Артист

The Beatles

U2
Артист

U2

The Rolling Stones
Артист

The Rolling Stones

Roxy Music
Артист

Roxy Music

Blondie
Артист

Blondie

4 Non Blondes
Артист

4 Non Blondes