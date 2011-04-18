О нас

Talking Heads

Talking Heads

Трек  ·  2011

And She Was (Extended Mix)

Talking Heads

Исполнитель

Talking Heads

Трек And She Was (Extended Mix)

#

Название

Альбом

1

Трек And She Was (Extended Mix)

And She Was (Extended Mix)

Talking Heads

Massive Hits! - 80s Remix

4:56

Текст песни

Hey!

And she was lying in the grass

And she could hear the highway breathing

And she could see a nearby factory

She's making sure she is not dreaming

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK

