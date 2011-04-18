О нас

Altered Images

Altered Images

Трек  ·  2011

Don't Talk To Me About Love (Extended Version)

Altered Images

Исполнитель

Altered Images

Трек Don't Talk To Me About Love (Extended Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Don't Talk To Me About Love (Extended Version)

Don't Talk To Me About Love (Extended Version)

Altered Images

Massive Hits! - 80s Remix

6:58

Текст песни

They exchanged a look

An hour later her voice shook

When her whispering died, she cried

Never wants to recover, she cried

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK

