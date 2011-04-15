О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Cher

Cher

Трек  ·  2011

Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

4 лайка

Cher

Исполнитель

Cher

Трек Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

#

Название

Альбом

1

Трек Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

Cher

Massive Hits! - Sixties

2:44

Текст песни

I was 5 and he was 6

We rode on horses made of sticks

He wore black and I wore white

He would always win the fight

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company

Другие релизы артиста

Релиз Take Me Home (John Morales M+M Classic Mix)
Take Me Home (John Morales M+M Classic Mix)2022 · Сингл · Cher
Релиз Take Me Home (John Morales M+M Classic Mix)
Take Me Home (John Morales M+M Classic Mix)2022 · Сингл · Cher
Релиз Walls
Walls2021 · Сингл · Cher
Релиз Stop Crying Your Heart Out
Stop Crying Your Heart Out2020 · Сингл · BBC Concert Orchestra
Релиз Happiness Is Just a Thing Called Joe
Happiness Is Just a Thing Called Joe2020 · Сингл · Cher
Релиз Chiquitita
Chiquitita2018 · Сингл · Cher
Релиз Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) [Midnight Mixes]
Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) [Midnight Mixes]2018 · Сингл · Cher
Релиз Dancing Queen
Dancing Queen2018 · Альбом · Cher
Релиз One of Us
One of Us2018 · Сингл · Cher
Релиз Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) [Extended Mix]
Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) [Extended Mix]2018 · Сингл · Cher
Релиз SOS
SOS2018 · Сингл · Cher
Релиз Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)2018 · Сингл · Cher

Похожие артисты

Cher
Артист

Cher

Céline Dion
Артист

Céline Dion

Bryan Adams
Артист

Bryan Adams

Whitney Houston
Артист

Whitney Houston

Eros Ramazzotti
Артист

Eros Ramazzotti

Lara Fabian
Артист

Lara Fabian

Patricia Kaas
Артист

Patricia Kaas

Blue
Артист

Blue

Richard Marx
Артист

Richard Marx

Toni Braxton
Артист

Toni Braxton

Garou
Артист

Garou

Sarah Connor
Артист

Sarah Connor

Westlife
Артист

Westlife