Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Трек · 2011
Where Do You Go To (My Lovely)
Другие релизы артиста
Discoveries2021 · Альбом · Peter Sarstedt
England's Lane2017 · Альбом · Peter Sarstedt
Playlist: The Best Of Peter Sarstedt2016 · Альбом · Peter Sarstedt
Friends2015 · Альбом · Peter Sarstedt
Pop Elite: Best Of Peter Sarstedt2015 · Альбом · Peter Sarstedt
Don Quixote2014 · Альбом · Peter Sarstedt
Restless Heart2013 · Альбом · Peter Sarstedt
The Essential Selection2012 · Альбом · Peter Sarstedt
The Gold Collection2012 · Альбом · Peter Sarstedt
The Complete Collection2012 · Альбом · Peter Sarstedt