Трек · 2015
Mural
Контент 18+
18 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: 1st & 15th/Atlantic
Текст песни
Raw chemicals, vitamins and minerals
Vicodin with inner tubes, wrapped around the arm
To see the vein like a chicken on the barn
Top Cat chat, let's begin another yarn
That's flying saucer cheese, or is it chicken parm'
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Samurai DX2025 · Альбом · Lupe Fiasco
SOS2025 · Сингл · Lupe Fiasco
Samurai + Palaces2025 · Сингл · Lupe Fiasco
Pound for Pound / Everything You Fear2024 · Сингл · Lupe Fiasco
Samurai2024 · Альбом · Lupe Fiasco
Cake2024 · Сингл · Lupe Fiasco
Samurai2024 · Сингл · Lupe Fiasco
Lupe2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Delicadeza2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Destroy Empire2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Until The Drum Speaks EP2023 · Сингл · Lupe Fiasco
Generosa2023 · Сингл · Lupe Fiasco