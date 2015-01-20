Трек · 2015
They.Resurrect.Over.New. (feat. Ab-Soul & Troi)
Информация о правообладателе: 1st & 15th/Atlantic
Dark matter with the sparks scattered up above
Velvet hands in the upper glove, touch
Like bad double dutch
And two Amsterdam's ain't enough, d.r.u.g.s;
"Don't ruin us, God said", #DROGAS
