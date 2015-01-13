О нас

Doldrums

Doldrums

Трек  ·  2015

Hotfoot

Контент 18+

Doldrums

Исполнитель

Doldrums

Трек Hotfoot

#

Название

Альбом

1

Трек Hotfoot

Hotfoot

Doldrums

HOTFOOT

3:36

Текст песни

I'm sleeping in in the age of unrest.

First a foot in the water now I'm off the deep end.

My best friends all see me drown, my best friends all talk about it.

I'm trying to keep an impossible high, keep to my own shit just to know I'm still here.

My best friends all see me drown, my best friends all talk about it.

Информация о правообладателе: Sub Pop Records

