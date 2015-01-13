Трек · 2015
Hotfoot
Контент 18+
Информация о правообладателе: Sub Pop Records
Текст песни
I'm sleeping in in the age of unrest.
First a foot in the water now I'm off the deep end.
My best friends all see me drown, my best friends all talk about it.
I'm trying to keep an impossible high, keep to my own shit just to know I'm still here.
My best friends all see me drown, my best friends all talk about it.
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Весна...2025 · Сингл · Doldrums
Встречаю ночь, на чердаке...2025 · Сингл · Doldrums
Мне наплевать...2025 · Сингл · Doldrums
Тимэсен тик кузлэрем2025 · Сингл · Doldrums
Космос2025 · Сингл · Doldrums
Мы выжили...2025 · Сингл · Doldrums
Темная ночь..2025 · Сингл · Doldrums
Pay2025 · Сингл · Doldrums
Борлегэнем2025 · Альбом · Doldrums
Морской блюз2025 · Сингл · Doldrums
Красная шапочка2025 · Сингл · Doldrums
Я уже давно забыл2024 · Сингл · Doldrums