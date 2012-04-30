Информация о правообладателе: EMI Music France
Трек · 2012
Chérubin, Act 3: "Vive amour qui rêve" (L'Ensoleillad)
Другие релизы артиста
Chausson: 7 Mélodies, Op. 2: No. 7, Le colibri2025 · Сингл · Ernest Chausson
Pannonica2023 · Альбом · Noé Codjia
The Proust Album2021 · Альбом · Natalie Dessay
The Proust Album - Debussy: L’isle joyeuse2021 · Сингл · Natalie Dessay
The Proust Album - Franck: Prélude, Fugue et Variation, Op. 18: Prélude2021 · Сингл · Natalie Dessay
The Proust Album - Debussy: Rêverie2021 · Сингл · Natalie Dessay
Natalie Dessay à l'opéra2021 · Альбом · Natalie Dessay
Toulouse2019 · Сингл · Natalie Dessay
Casse-Noisette2019 · Альбом · Natalie Dessay
Nougaro : Sur l'écran noir de mes nuits blanches2019 · Альбом · Natalie Dessay
Casse-Noisette2019 · Альбом · Natalie Dessay
Chanson pour Marilyn2019 · Сингл · Natalie Dessay