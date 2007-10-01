О нас

Claudio Abbado

Трек  ·  2007

Kammermusik No. 2 for Piano and 12 Instruments, Op. 36 No. 1: III. Kleines Potpourri (Sehr lebhafte Viertel)

Исполнитель

Трек Kammermusik No. 2 for Piano and 12 Instruments, Op. 36 No. 1: III. Kleines Potpourri (Sehr lebhafte Viertel)

Kammermusik No. 2 for Piano and 12 Instruments, Op. 36 No. 1: III. Kleines Potpourri (Sehr lebhafte Viertel)

Hindemith: Kammermusik 1-7 & Der Schwanendreher

1:37

Информация о правообладателе: Warner Classics

