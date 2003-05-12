Трек · 2003
1980
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
1980
Me demande pas pourquoi j'ai faim, j'ai grandi dans les trains,
A galérer pour enfin sortir de l'écrin.
Me demande pas pourquoi je crâne,
De ceux qui craignent, moi j'veux être de ceux qui graillent grave
