Информация о правообладателе: ℗ 2014 This Compilation Warner Music Group Germany Holding GmbH / A Warner Music Group Company

Другие релизы артиста

Релиз Symphonies of Life, Vol. 54 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris
Symphonies of Life, Vol. 54 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris2020 · Альбом · Cecile Ousset
Релиз Symphonies of Life, Vol. 53 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris
Symphonies of Life, Vol. 53 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris2020 · Сингл · Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
Релиз Cécile Ousset: The Recordings For Decca France
Cécile Ousset: The Recordings For Decca France2019 · Альбом · Cecile Ousset
Релиз Ladmirault: Sonate pour violoncelle - De Caix d'Hervelois: Extraits du Premier livre de pièces de viole - Rameau: Cortège d'Églé, extrait des Fêtes d'Hébé (Mono Version)
Ladmirault: Sonate pour violoncelle - De Caix d'Hervelois: Extraits du Premier livre de pièces de viole - Rameau: Cortège d'Églé, extrait des Fêtes d'Hébé (Mono Version)2015 · Альбом · Maurice Maréchal
Релиз Gershwin: Piano Concerto, An American in Paris & Porgy and Bess Melodies
Gershwin: Piano Concerto, An American in Paris & Porgy and Bess Melodies2013 · Альбом · George Gershwin
Релиз 75 Years Ysaÿe & Queen Elisabeth Piano Competition
75 Years Ysaÿe & Queen Elisabeth Piano Competition2013 · Альбом · Валерий Павлович Афанасьев
Релиз Chopin: Piano Sonatas 2 & 3 - Scherzi & Ballades
Chopin: Piano Sonatas 2 & 3 - Scherzi & Ballades2003 · Альбом · Cecile Ousset
Релиз Brahms: Klavierkonzert No. 2
Brahms: Klavierkonzert No. 21976 · Сингл · Cecile Ousset
Релиз Mozart: Klaviersonaten No. 11, 10 & 8
Mozart: Klaviersonaten No. 11, 10 & 81974 · Сингл · Cecile Ousset
Релиз Ravel: Gaspard de la nuit / Jeux d'eau / Miroirs
Ravel: Gaspard de la nuit / Jeux d'eau / Miroirs1971 · Сингл · Cecile Ousset
Релиз Debussy & Ravel: Works for Piano
Debussy & Ravel: Works for Piano1970 · Сингл · Cecile Ousset
Релиз Debussy: Cécile Ousset - Klavier
Debussy: Cécile Ousset - Klavier1969 · Сингл · Cecile Ousset

