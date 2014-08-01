О нас

Natalie Clein

Трек  ·  2014

Cello Sonata in G Minor, Op. 19: III. Andante

Трек Cello Sonata in G Minor, Op. 19: III. Andante

Cello Sonata in G Minor, Op. 19: III. Andante

Cello Sonata in G Minor, Op. 19: III. Andante
Natalie Clein

Natalie Clein

Vocalise: Best of Rachmaninoff (Inspiration)

5:52

℗ 2014 This Compilation Warner Music Group Germany Holding GmbH / A Warner Music Group Company

Другие релизы артиста

Релиз Haydn: Cello Concertos Nos. 1-2 & Symphony No. 13 in D Major, Hob. I:13 (Live)
Haydn: Cello Concertos Nos. 1-2 & Symphony No. 13 in D Major, Hob. I:13 (Live)
2020 · Альбом · Joseph Haydn
Релиз The Romantic Cello. Rachmaninov & Chopin: Cello Sonatas
The Romantic Cello. Rachmaninov & Chopin: Cello Sonatas
2006 · Альбом · Charles Owen
Релиз The Romantic Cello. Rachmaninov & Chopin: Cello Sonatas
The Romantic Cello. Rachmaninov & Chopin: Cello Sonatas
2006 · Альбом · Charles Owen
Релиз The John Tavener Collection
The John Tavener Collection
2003 · Альбом · Natalie Clein

