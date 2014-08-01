Информация о правообладателе: ℗ 2014 This Compilation Warner Music Group Germany Holding GmbH / A Warner Music Group Company
Трек · 2014
Cello Sonata in G Minor, Op. 19: III. Andante
Другие релизы артиста
Haydn: Cello Concertos Nos. 1-2 & Symphony No. 13 in D Major, Hob. I:13 (Live)2020 · Альбом · Joseph Haydn
The Romantic Cello. Rachmaninov & Chopin: Cello Sonatas2006 · Альбом · Charles Owen
The John Tavener Collection2003 · Альбом · Natalie Clein