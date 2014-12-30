Информация о правообладателе: ℗ 2014 Warner Music Hong Kong Ltd.
Трек · 2014
Burning With Fire
Другие релизы артиста
Sally Is Intimately Yours Concert 20122013 · Альбом · 葉蒨文
Jing Tiao Xi Shua (Wan Quan Shi Ni Live)2012 · Сингл · 葉蒨文
Sally Yeh 25th Anniversary Greatest Hits2004 · Альбом · 葉蒨文
Face To Face1989 · Альбом · 葉蒨文
Sally Yeh Duet Album1986 · Альбом · 葉蒨文
Warner 23rd Anniversary Greatest Hits1986 · Альбом · 葉蒨文
Simple Black & White1986 · Альбом · 葉蒨文
Trust In My Heart1986 · Альбом · 葉蒨文
24K Mastersonic Compilation, Sally Yeh II1986 · Альбом · 葉蒨文
Attendance1986 · Альбом · 葉蒨文
Sally Yeh 24K Mastersonic Compilation1986 · Альбом · 葉蒨文
Another Day With You Again1986 · Альбом · 葉蒨文