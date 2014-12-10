О нас

Ale Ortega

Ale Ortega

,

Lena

Трек  ·  2014

Contigo (feat. Lena)

Ale Ortega

Исполнитель

Ale Ortega

Трек Contigo (feat. Lena)

#

Название

Альбом

1

Трек Contigo (feat. Lena)

Contigo (feat. Lena)

Ale Ortega

,

Lena

Mi vida sin ti

3:13

Текст песни

Aunque el destino decida por los dos,

Aunque en mi vida sea ausente la pasión.

Aunque el silencio se adueñe de mi voz,

Yo se que estas, yo se que estas.

Aunque al caerme me cueste levantar,

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: WM Argentina

Другие релизы артиста

Релиз Crecer
Crecer2016 · Альбом · Ale Ortega
Релиз Siempre es posible
Siempre es posible2015 · Сингл · Ale Ortega
Релиз Mi vida sin ti (Versione in Italiano)
Mi vida sin ti (Versione in Italiano)2015 · Сингл · Ale Ortega
Релиз Mi vida sin ti
Mi vida sin ti2014 · Альбом · Ale Ortega
Релиз Contigo feat. Lena (Bachata)
Contigo feat. Lena (Bachata)2013 · Сингл · Ale Ortega
Релиз Contigo (feat. Lena)
Contigo (feat. Lena)2013 · Сингл · Ale Ortega
Релиз Contigo (feat. Lena)
Contigo (feat. Lena)2006 · Сингл · Ale Ortega

