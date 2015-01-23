Трек · 2015
Kars 1
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Nonesuch
Текст песни
Սարերը կանաչ բոլոր, յաման յար
Սիրտս լիքն է կարոտով, յաման յար
Յարս ընձնից բեզարած, յաման յար
Տուն կուգա հանդի մոտով, յաման յար
Ղարսա բերդը բլիլ է, յաման յար
The Eternal Bird Sings And The Garden Blooms Again2024 · Сингл · Tigran Hamasyan
The Bird Of A Thousand Voices2024 · Альбом · Tigran Hamasyan
Postlude2024 · Сингл · Tigran Hamasyan
Only The One Who Brought The Bird Can Make It Sing2024 · Сингл · Tigran Hamasyan
The Curse2024 · Сингл · Tigran Hamasyan
Areg And Manushak2024 · Сингл · Tigran Hamasyan
The Kingdom2024 · Сингл · Tigran Hamasyan
Caliber2022 · Сингл · Dana Hawkins
StandArt2022 · Альбом · Tigran Hamasyan
De-Dah2022 · Сингл · Tigran Hamasyan
Ara Resurrected (Dawatile Remix)2022 · Сингл · Tigran Hamasyan
Round Midnight2021 · Альбом · Tigran Hamasyan