Трек · 2011
Lookie Lookie
17 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Norway
Текст песни
Wana sema cheki cheki yule dame
They say the way I shake it
They never seen the same
So ebu songa songa and watch me roga roga
Vile ngoma iko noma nita kuja kuku panga
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Tabasco 22024 · Сингл · King Kaka
I Like2021 · Сингл · Axel Black & White
Long Way Coming2020 · Сингл · Aaron Salovaara
In the Spot2020 · Сингл · JS16
Wallahi (Remix)2019 · Сингл · Cherie Mwangi
Ma Itù2019 · Сингл · Stella Mwangi
Number 12019 · Сингл · Victoria Kimani
Play2018 · Сингл · Stella Mwangi
F.I.L.2018 · Сингл · Alexandra Rotan
10 Toes2018 · Сингл · Stella Mwangi
Not Your Ordinary2018 · Сингл · Stella Mwangi
Kuchizi2017 · Сингл · Stella Mwangi