О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Elly Ameling/Han De Vries/

Richte Van Der Meer

/Albert De Klerk,

Albert De Klerk

,

Han de Vries

Трек  ·  2012

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 177: No. 3, Aria. "Verleih, daß ich aus Herzensgrund"

Richte Van Der Meer

Исполнитель

Richte Van Der Meer

Трек Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 177: No. 3, Aria. "Verleih, daß ich aus Herzensgrund"

#

Название

Альбом

1

Трек Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 177: No. 3, Aria. "Verleih, daß ich aus Herzensgrund"

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 177: No. 3, Aria. "Verleih, daß ich aus Herzensgrund"

Richte Van Der Meer

,

Albert De Klerk

,

Han de Vries

Icon: Elly Ameling

5:19

Информация о правообладателе: ℗ The copyright in these sound recordings is owned by EMI Records Ltd except where otherwise stated. Digital remastering (P) as shown by EMI Records Ltd except where otherwise stated. This compilation (P) 2012 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Kirnberger: Works for Flute & Harpsichord
Kirnberger: Works for Flute & Harpsichord2020 · Альбом · Richte Van Der Meer
Релиз The Best of Baroque, Corelli - Sonata a Quattro WoO 4
The Best of Baroque, Corelli - Sonata a Quattro WoO 42009 · Альбом · Musica Amphion
Релиз Baroque Concert, Francesco Geminiani, 6 Concerti grossi
Baroque Concert, Francesco Geminiani, 6 Concerti grossi2003 · Альбом · Sigiswald Kuijken
Релиз Dutch Recorder Sonatas and Harpsichord Works
Dutch Recorder Sonatas and Harpsichord Works2002 · Альбом · Richte Van Der Meer
Релиз Locatelli: 4 Flute Sonatas
Locatelli: 4 Flute Sonatas1986 · Сингл · Richte Van Der Meer

Похожие артисты

Richte Van Der Meer
Артист

Richte Van Der Meer

Ensemble Odyssee
Артист

Ensemble Odyssee

Taverner Players
Артист

Taverner Players

Michel Henry
Артист

Michel Henry

Claude Wassmer
Артист

Claude Wassmer

Ku Ebbinge
Артист

Ku Ebbinge

Chiara Bianchini
Артист

Chiara Bianchini

Vladimir Waltham
Артист

Vladimir Waltham

Constance Schoepflin
Артист

Constance Schoepflin

Il Delirio Fantastico
Артист

Il Delirio Fantastico

Bettina Simon
Артист

Bettina Simon

Johann Gottlieb Graun
Артист

Johann Gottlieb Graun

Swissbaroquesolosits
Артист

Swissbaroquesolosits