André Previn

André Previn

,

Elly Ameling

Трек  ·  2012

Symphony No. 4 in G Major: IV. Wir geniessen die Himmlischen Freuden. Sehr behaglich

André Previn

Исполнитель

André Previn

Трек Symphony No. 4 in G Major: IV. Wir geniessen die Himmlischen Freuden. Sehr behaglich

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 4 in G Major: IV. Wir geniessen die Himmlischen Freuden. Sehr behaglich

Symphony No. 4 in G Major: IV. Wir geniessen die Himmlischen Freuden. Sehr behaglich

André Previn

,

Elly Ameling

Icon: Elly Ameling

9:53

Информация о правообладателе: ℗ The copyright in these sound recordings is owned by EMI Records Ltd except where otherwise stated. Digital remastering (P) as shown by EMI Records Ltd except where otherwise stated. This compilation (P) 2012 EMI Records Ltd.

