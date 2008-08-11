О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Electric Light Orchestra

Electric Light Orchestra

Трек  ·  2008

Showdown (1999 Remaster)

6 лайков

Electric Light Orchestra

Исполнитель

Electric Light Orchestra

Трек Showdown (1999 Remaster)

#

Название

Альбом

1

Трек Showdown (1999 Remaster)

Showdown (1999 Remaster)

Electric Light Orchestra

This Is... 1973

4:11

Текст песни

She cried to the southern wind

About a love that was sure to end

Every dream in her heart was gone

Headin' for a Showdown

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз ELO 50th Anniversary Vol. 2
ELO 50th Anniversary Vol. 22021 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз ELO 50th Anniversary Vol. 1
ELO 50th Anniversary Vol. 12021 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз Ballads
Ballads2021 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз Vocoder
Vocoder2021 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз Secret Messages
Secret Messages2018 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз Money (feat. Ken Scales)
Money (feat. Ken Scales)2016 · Сингл · Elo
Релиз ELO Part II
ELO Part II2014 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз Electric Light Orchestra Live
Electric Light Orchestra Live2013 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз Mr. Blue Sky: The Very Best of Electric Light Orchestra
Mr. Blue Sky: The Very Best of Electric Light Orchestra2012 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз Cha Cha Ep
Cha Cha Ep2012 · Сингл · Electric Light Orchestra
Релиз Electric Light Orchestra [40th Anniversary Edition] (40th Anniversary Edition)
Electric Light Orchestra [40th Anniversary Edition] (40th Anniversary Edition)2012 · Альбом · Electric Light Orchestra
Релиз The Essential Electric Light Orchestra
The Essential Electric Light Orchestra2011 · Альбом · Electric Light Orchestra

Похожие артисты

Electric Light Orchestra
Артист

Electric Light Orchestra

Genesis
Артист

Genesis

The Cars
Артист

The Cars

Steve Miller Band
Артист

Steve Miller Band

Foreigner
Артист

Foreigner

The Alan Parsons Project
Артист

The Alan Parsons Project

Shocking Blue
Артист

Shocking Blue

Tom Petty
Артист

Tom Petty

Supertramp
Артист

Supertramp

Neil Young
Артист

Neil Young

The Animals
Артист

The Animals

Uriah Heep
Артист

Uriah Heep

Manfred Mann
Артист

Manfred Mann