Ike & Tina Turner

Ike & Tina Turner

Трек  ·  2008

Nutbush City Limits

1 лайк

Ike & Tina Turner

Исполнитель

Ike & Tina Turner

Трек Nutbush City Limits

#

Название

Альбом

1

Трек Nutbush City Limits

Nutbush City Limits

Ike & Tina Turner

This Is... 1973

3:01

Информация о правообладателе: Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company

