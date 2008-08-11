Трек · 2008
Roll Over Beethoven
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
Gonna write a little letter
Gonna mail it to my local DJ
Well, it's a jumping little record
I want my jockey to play
A-roll over Beethoven
